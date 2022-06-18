Неймар отказался уходить из «ПСЖ»
Поделиться
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар отказался покидать клуб, сообщает Marca.
По данным источника, «ПСЖ» хочет разгрузить зарплатную ведомость и готов избавиться от нескольких игроков. Неймар, с его заработной платой около € 50 млн за один сезон, является одним из кандидатов на трансфер. Однако футболист сообщил клубу, что не планирует уходить.
Напомним, 30-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по потраченной сумме для мирового футбола. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне бразилец в 22 матчах французской Лиги 1 забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
Комментарии
- 18 июня 2022
-
01:51
-
01:34
-
01:25
-
00:51
-
00:39
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:20
-
00:19
-
00:09
-
00:03
- 17 июня 2022
-
23:41
-
23:37
-
23:33
-
23:33
-
23:28
-
23:23
-
23:10
-
23:00
-
22:59
-
22:32
-
22:27
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:54
-
21:46
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:02
-
20:53
-
20:51
-
20:39
Партнерский контент