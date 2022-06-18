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Неймар отказался уходить из «ПСЖ»

Неймар отказался уходить из «ПСЖ»
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар отказался покидать клуб, сообщает Marca.

По данным источника, «ПСЖ» хочет разгрузить зарплатную ведомость и готов избавиться от нескольких игроков. Неймар, с его заработной платой около € 50 млн за один сезон, является одним из кандидатов на трансфер. Однако футболист сообщил клубу, что не планирует уходить.

Напомним, 30-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным по потраченной сумме для мирового футбола. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне бразилец в 22 матчах французской Лиги 1 забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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