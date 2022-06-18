Агентство по борьбе с преступностью расследует жёлтую карточку Гранита Джаки в АПЛ

Национальное агентство по борьбе с преступностью расследует жёлтую карточку полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки во время матча чемпионата Англии с «Лидсом», сообщает Daily Mail.

По данным источника, Футбольная ассоциация Англии (FA) провела шестимесячное расследование и передала дело в ведущее агентство страны по борьбе с организованной преступностью.

FA начала своё расследование после того, как была предупреждена о подозрительных схемах ставок, связанных с жёлтой карточкой, показанной Джаке в конце матча с «Лидсом», который состоялся 18 декабря. Швейцарский полузащитник получил жёлтую за затяжку времени на 86-й минуте при счёте 4:1 в пользу «Арсенала».

Подозрение вызвал необычно крупный размер ставки на это событие. Была сделана ставка в размере € 60 тыс. на то, что Джака получит жёлтую в последние 10 минут матча. Ставка сыграла, и пользователь выиграл € 291 тыс.

Букмекерские компании сообщили FA о такой крупной победе и отметили, что сумма ставки намного превышает то, что обычно ставится на жёлтые карточки. Также отмечается, что коэффициенты, предлагаемые на бирже ставок на то, что Джака получит предупреждение, были выше в последние 10 минут, чем они были до начала матча, что также вызвало опасения по поводу честности.