«Реал» планирует купить Эрлинга Холанда в 2024 году
Поделиться
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд может стать футболистом «Реала» в 2024 году, сообщает Ge.globo со ссылкой на AS.
По данным источника, у « Реала» есть план подписать нападающего в 2024 году. В «Реале» считают, что Холанд является лучшей заменой нападающему Кариму Бензема поле его ухода из клуба.
Ранее сообщалось, что опцию о выкупе Холанда можно будет активировать, заплатив € 150 млн.
10 мая английский «Манчестер Сити» объявил о подписании 5-летнего контракта с форвардом. Холанд станет игроком «горожан» 1 июля 2022 года. Ранее футболист выступал за дортмундскую «Боруссию». Норвежский нападающий в 89 матчах за немецкий клуб отметился 86 голами и 23 результативными передачами.
Комментарии
- 18 июня 2022
-
03:32
-
03:12
-
02:53
-
02:13
-
01:51
-
01:34
-
01:25
-
00:51
-
00:39
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:20
-
00:19
-
00:09
-
00:03
- 17 июня 2022
-
23:41
-
23:37
-
23:33
-
23:33
-
23:28
-
23:23
-
23:10
-
23:00
-
22:59
-
22:32
-
22:27
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
21:54
-
21:46
-
21:29
-
21:23
-
21:15
Партнерский контент