«Реал» планирует купить Эрлинга Холанда в 2024 году

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд может стать футболистом «Реала» в 2024 году, сообщает Ge.globo со ссылкой на AS.

По данным источника, у « Реала» есть план подписать нападающего в 2024 году. В «Реале» считают, что Холанд является лучшей заменой нападающему Кариму Бензема поле его ухода из клуба.

Ранее сообщалось, что опцию о выкупе Холанда можно будет активировать, заплатив € 150 млн.

10 мая английский «Манчестер Сити» объявил о подписании 5-летнего контракта с форвардом. Холанд станет игроком «горожан» 1 июля 2022 года. Ранее футболист выступал за дортмундскую «Боруссию». Норвежский нападающий в 89 матчах за немецкий клуб отметился 86 голами и 23 результативными передачами.