Леонардо ответил на слухи о том, что его уход из клуба был условием для продления Мбаппе

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леорандо ответил на слухи о том, что его уход из клуба был условием для продления контракта с французским нападающим Килианом Мбаппе.
«Нет, мне этого не говорили. Но я не хочу влезать в такие вещи. И тот факт, что им удалось удержать этого игрока, француза и парижанина, важен для «ПСЖ» и для Лиги 1», — приводит слова Леонардо Get French Football News.
Напомним, Леонардо занимал должность спортивного директора «ПСЖ» с сезона-2011/2012 до окончания сезона-2013/2014. После этого он вновь вернулся в «ПСЖ» в 2018 году.
23-летний Мбаппе в мае подписал новое трёхлетнее соглашение с «ПСЖ». Его предыдущий контракт истекал в конце сезона-2021/2022, и сообщалось, что французский нападающий может продолжить карьеру в мадридском «Реале».
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