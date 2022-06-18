Сергей Карасёв сравнил зарплаты судей в РПЛ и топ-5 лиг Европы

Российский арбитр Сергей Карасёв сравнил зарплаты судей в РПЛ и в топ-5 лиг Европы.

«Насколько знаю, приблизительная оплата в топ-5 лиг — это в среднем четыре тысячи евро за игру. Получается, да. Этим революционным решением мы приближаемся к их уровню. Если брать по нынешнему курсу валюты, мы уже очень близко», — приводит слова Карасёва Sport24.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ одобрили увеличение зарплат судей. Клубы поддержали предложение департамента судейства РФС по увеличению расхода на судейство с 775,3 млн рублей за четыре сезона до 937,2 млн рублей.

Отмечалось, что вознаграждение главного арбитра матча вырастет со 100 тыс. рублей до 174 тыс. за матч, а ассистента – с 47,8 тыс. рублей до 87 тыс.