Юри Тилеманс не хочет продлевать контракт с «Лестером»
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Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс не хочет продлевать контракт с «Лестер Сити», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети.
По информации источника, бельгиец не намерен продлевать контракт с клубом из Англии на данном этапе карьеры. Игрок ждёт предложения от гранда английской Премьер-лиги. Тем не менее Тилеманс готов обсудить новый контракт в сентябре, если не поступит приоритетного предложения.
25-летний Тилеманс стал игроком «лис» в январе 2019 года, перейдя из «Монако». С тех пор бельгийский полузащитник в 158 матчах во всех турнирах забил 24 гола и отдал 24 результативные передачи. Соглашение между Юри и «Лестером» истекает летом 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тилеманса в € 55 млн.
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