Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юри Тилеманс не хочет продлевать контракт с «Лестером»

Юри Тилеманс не хочет продлевать контракт с «Лестером»
Комментарии

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс не хочет продлевать контракт с «Лестер Сити», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

По информации источника, бельгиец не намерен продлевать контракт с клубом из Англии на данном этапе карьеры. Игрок ждёт предложения от гранда английской Премьер-лиги. Тем не менее Тилеманс готов обсудить новый контракт в сентябре, если не поступит приоритетного предложения.

25-летний Тилеманс стал игроком «лис» в январе 2019 года, перейдя из «Монако». С тех пор бельгийский полузащитник в 158 матчах во всех турнирах забил 24 гола и отдал 24 результативные передачи. Соглашение между Юри и «Лестером» истекает летом 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тилеманса в € 55 млн.

Новость по теме
Лондонский «Арсенал» летом усилит линию полузащиты, главная цель — Тилеманс из «Лестера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022