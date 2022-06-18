Юрист Ла Лиги: мы потребуем от министра спорта признать контракт Мбаппе недействительным

Испанская Ла Лига во главе с президентом Хавьером Тебасом подала жалобу в УЕФА на «ПСЖ» в связи с предположительными нарушениями финансового фэйр-плей (ФФП) французским клубом. Юрист Ла Лиги Хуан Бранко прокомментировал это решение.
«Всем ясно, что «ПСЖ» действует вне правил. Мы были готовы обратиться в Европейскую комиссию, чтобы попросить её вмешаться. Нашей последней инстанцией является Европейский суд. Мотивация Ла Лиги в спорах с «ПСЖ» и «Манчестер Сити» заключается в том, чтобы были пересмотрены финансовые правила для их неукоснительного соблюдения в будущем.
Мы будем требовать от министра спорта Франции признать контракт Килиана Мбаппе недействительным. Если требование не будет удовлетворено, будем просить французскую лигу провести аудит счетов «ПСЖ» в финансовом управлении французского футбола (DNCG), а затем в коммерческом суде Парижа», — приводит слова Бранко Besoccer.
Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе.
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