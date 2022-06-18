«Фиорентина» планирует подписать Луку Йовича

«Фиорентина», в которой играет российский нападающий Александр Кокорин, планирует подписать сербского нападающего мадридского «Реала» Луку Йовича, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети.
По информации источника, итальянский клуб намерен арендовать нападающего сборной Сербии. Клуб рассчитывает, что часть зарплаты игрока будет платить клуб из Мадрида. Йович не против перехода в другой клуб.
Йович перешёл из франкфуртского «Айнтрахта» в «Реал» летом 2019 года за € 63 млн. Из-за трудностей в адаптации к игре в испанском клубе он был отправлен обратно в стан немецкого клуба на вторую часть сезона-2020/2021 на правах аренды.
В сезоне-2021/2022 серб провёл 19 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.
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