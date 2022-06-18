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«Айнтрахт» хочет выкупить Марио Гётце

«Айнтрахт» хочет выкупить Марио Гётце
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Франкфуртский «Айнтрахт» хочет выкупить немецкого полузащитника ПСВ Марио Гётце, сообщает Kicker.

По информации источника, немецкий клуб намерен активировать опцию выкупа игрока у клуба из Нидерландов. Сообщается, что клубу придётся заплатить от € 4–5 млн.

Гётце выступает за ПСВ с 2020 года. За это время хавбек принял участие в 77 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Ранее Гётце играл за мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». В 2014-м Гётце, выступая в составе сборной Германии, стал автором единственного гола в матче финала чемпионата мира с Аргентиной.

Мадридский «Реал» и немецкий «Айнтрахт» встретятся в матче за Суперкубок УЕФА, который пройдёт на Олимпийском стадионе в Хельсинки 10 августа.

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