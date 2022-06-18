«Айнтрахт» хочет выкупить Марио Гётце

Франкфуртский «Айнтрахт» хочет выкупить немецкого полузащитника ПСВ Марио Гётце, сообщает Kicker.
По информации источника, немецкий клуб намерен активировать опцию выкупа игрока у клуба из Нидерландов. Сообщается, что клубу придётся заплатить от € 4–5 млн.
Гётце выступает за ПСВ с 2020 года. За это время хавбек принял участие в 77 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Ранее Гётце играл за мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». В 2014-м Гётце, выступая в составе сборной Германии, стал автором единственного гола в матче финала чемпионата мира с Аргентиной.
Мадридский «Реал» и немецкий «Айнтрахт» встретятся в матче за Суперкубок УЕФА, который пройдёт на Олимпийском стадионе в Хельсинки 10 августа.
- 18 июня 2022
-
08:04
-
07:49
-
07:47
-
07:33
-
07:25
-
07:01
-
06:58
-
06:47
-
06:45
-
06:28
-
06:27
-
06:01
-
05:44
-
05:20
-
04:39
-
03:55
-
03:32
-
03:12
-
02:53
-
02:13
-
01:51
-
01:34
-
01:25
-
00:51
-
00:39
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:20
-
00:19
-
00:09
-
00:03
- 17 июня 2022
-
23:41
-
23:37
-
23:33