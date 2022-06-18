Кулибали готов пойти на понижение зарплаты ради продления контракта с «Наполи»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали хочет продлить контракт с клубом и готов пойти на понижение зарплаты, сообщает Kicker.
По сведениям источника, несмотря на предметный интерес к своей персоне со стороны ряда ведущих европейских клубов, сенегальский защитник не планирует покидать свой клуб и даже готов завершить в нём в будущем профессиональную карьеру.
Также сообщается, что Калиду Кулибали с нового сезона станет капитаном «Наполи», если не покинет клуб в летнее трансферное окно.
Напомним, Кулибали выступает за неаполитанскую команду с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний защитник принял участие в 27 матчах итальянской Серии А, забил три гола и отдал три результативные передачи. С 2015 года Кулибали вызывается в национальную команду Сенегала.
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