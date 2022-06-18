«Вест Хэм» хочет отдать в аренду Влашича

Английский «Вест Хэм Юнайтед» хочет отдать в аренду полузащитника Николу Влашича, сообщает Dalmatinskiportal.

Причиной этого является желание клуба обеспечить футболиста постоянной игровой практикой.

Источник сообщает, что интерес к игроку проявляют «Торино» и «Хайдук», однако итальянский клуб имеет наибольшие шансы заполучить хорвата.

Напомним, Влашич играет за «Вест Хэм Юнайтед» с августа 2021 года, куда перешёл из ЦСКА за € 30 млн. За московский ЦСКА Влашич выступал с 2018 по 2021 год. Контракт хорватского футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги 24-летний хорватский полузащитник принял участие в 19 матчах, в которых забил один гол. С 2017 года Влашич вызывается в национальную команду Хорватии.

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