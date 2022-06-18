«Вест Хэм» хочет отдать в аренду Влашича

Английский «Вест Хэм Юнайтед» хочет отдать в аренду полузащитника Николу Влашича, сообщает Dalmatinskiportal.
Причиной этого является желание клуба обеспечить футболиста постоянной игровой практикой.
Источник сообщает, что интерес к игроку проявляют «Торино» и «Хайдук», однако итальянский клуб имеет наибольшие шансы заполучить хорвата.
Напомним, Влашич играет за «Вест Хэм Юнайтед» с августа 2021 года, куда перешёл из ЦСКА за € 30 млн. За московский ЦСКА Влашич выступал с 2018 по 2021 год. Контракт хорватского футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги 24-летний хорватский полузащитник принял участие в 19 матчах, в которых забил один гол. С 2017 года Влашич вызывается в национальную команду Хорватии.
- 18 июня 2022
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:14
-
09:11
-
08:50
-
08:37
-
08:36
-
08:21
-
08:17
-
08:04
-
07:49
-
07:47
-
07:33
-
07:25
-
07:01
-
06:58
-
06:47
-
06:45
-
06:28
-
06:27
-
06:01
-
05:44
-
05:20
-
04:39
-
03:55
-
03:32
-
03:12
-
02:53
-
02:13
-
01:51
-
01:34
-
01:25
-
00:51
-
00:39