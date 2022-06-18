«Астон Вилла» рассматривает подписание Бэйла
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«Астон Вила» рассматривает подписание нападающего сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарета Бэйла, сообщает The Guardian.
По информации источника, форвард сборной Уэльса входит в список потенциальных новичков английского клуба. Также Бэйлом интересуются «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур»
Напомним, Бэйл стал игроком «Реала» в 2013 году. В составе мадридского клуба футболист — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020, 2021/2022), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2017) Испании, обладатель Суперкубка УЕФА (2014, 2017), а также победитель клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).
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