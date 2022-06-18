«Астон Вилла» рассматривает подписание Бэйла

«Астон Вила» рассматривает подписание нападающего сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарета Бэйла, сообщает The Guardian.



По информации источника, форвард сборной Уэльса входит в список потенциальных новичков английского клуба. Также Бэйлом интересуются «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур»



Напомним, Бэйл стал игроком «Реала» в 2013 году. В составе мадридского клуба футболист — чемпион Испании (сезон-2016/2017, 2019/2020, 2021/2022), победитель Лиги чемпионов (сезон-2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022), обладатель Кубка (сезон-2013/2014) и Суперкубка (2017) Испании, обладатель Суперкубка УЕФА (2014, 2017), а также победитель клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

Новость по теме Гарет Бэйл: не думаю, что статус моего будущего клуба будет иметь большое значение