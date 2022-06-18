Степашин — о задачах «Динамо» на новый сезон: ниже третьего места точно не должно быть

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказал своё мнение о том, какая задача должна стоять перед «Динамо» в сезоне-2022/2023.

«Задача новому тренеру будет поставлена в ближайшее время после заседания совета директоров. Йоканович приезжает в Москву 21 июня. Совет директоров обязан проголосовать за его утверждение, предварительное согласование уже было. Насчёт чемпионства или не чемпионства, не надо забегать вперёд, ниже третьего места точно не должно быть — это моя точка зрения как члена совета директоров. Тем более что «Динамо» в следующем году сто лет», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Напомним, вчера, 17 июня, на пост главного тренера московского «Динамо» был назначен Славиша Йоканович.

Карпин опроверг информацию о том, что контактировал с «Динамо».