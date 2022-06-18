Капитан «Уфы» Алексей Никитин перейдёт в «Химки»

«Уфа» и «Химки» договорились о трансфере защитника Алексея Никитина, сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, стороны договорились о трансфере с выплатой компенсации. Сам Никитин подпишет с подмосковным клубом контракт сроком на два года.



Ранее появилась информация, что капитаном башкирского клуба интересовалось несколько команд из второй восьмёрки Российской Премьер-Лиги, но Никитин решил продолжать играть за «Уфу», чтобы помочь команде в ФНЛ. За «Уфу» Алексей Никитин выступает с 2015 года. Он входит в топ-10 игроков в истории клуба по количеству проведённых матчей. В 2021 году Никитин подписал с башкирским клубом двухлетний контракт.



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Уфа» впервые с 2014 года сыграет во втором по силе дивизионе России. В стыковых матчах команда Алексея Стукалова уступила по сумме двух встреч «Оренбургу». После вылета команду покинули 10 футболистов и практически все члены тренерского штаба, включая Стукалова.

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