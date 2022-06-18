Лучшая футболистка 2017 года по версии ФИФА заключила контракт с «ПСЖ»

Полузащитница Лике Мартенс заключила контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщается на официальном сайте французского клуба. Соглашение нидерландской футболистки с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2025 года.
«Очень рада, что могу присоединиться к этой невероятной команде. Я всегда следила за «ПСЖ» и любила этот клуб. Команда показывала отличные результаты в Европе в последние годы. «ПСЖ» может добиться многого», — отметила Мартенс.
Ранее Мартенс выступала в составе «Барселоны» и покинула команду по истечении срока действия контракта. С 2011 года полузащитница вызывается в национальную команду Нидерландов. В 2017 году Мартенс в составе сборной стала чемпионкой Европы. По итогам 2017 года Мартенс была признана лучшей футболисткой Европы и лучшей футболисткой мира по версии ФИФА.
- 18 июня 2022
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