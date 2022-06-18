«Ростов» отдал Сухомлинова в аренду в «СКА-Хабаровск»
Поделиться
Атакующий полузащитник «Ростова» Данила Сухомлинов перешёл на правах аренды в «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба донского клуба. Футболист проведёт в команде Футбольной национальной лиги сезон-2022/2023.
19-летний Сухомлинов в сезоне-2021/2022 провёл 21 матч в Российской Премьер-Лиге и сделал две результативные передачи.
«Ростов» в 30 матчах набрал 38 очков и занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
«СКА-Хабаровск» в 38 матчах набрал 65 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2021/2022. Он принимал участие в стыковых матчах, но не смог переиграть «Химки» по сумме двух матчей.
Комментарии
- 18 июня 2022
-
11:14
-
10:58
-
10:49
-
10:44
-
10:31
-
10:12
-
10:11
-
09:55
-
09:50
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:14
-
09:11
-
08:50
-
08:37
-
08:36
-
08:21
-
08:17
-
08:04
-
07:49
-
07:47
-
07:33
-
07:25
-
07:01
-
06:58
-
06:47
-
06:45
-
06:28
-
06:27
-
06:01
-
05:44
-
05:20
-
04:39
-
03:55
Партнерский контент