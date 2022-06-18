«Ростов» отдал Сухомлинова в аренду в «СКА-Хабаровск»

Атакующий полузащитник «Ростова» Данила Сухомлинов перешёл на правах аренды в «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба донского клуба. Футболист проведёт в команде Футбольной национальной лиги сезон-2022/2023.



19-летний Сухомлинов в сезоне-2021/2022 провёл 21 матч в Российской Премьер-Лиге и сделал две результативные передачи.



«Ростов» в 30 матчах набрал 38 очков и занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (65).



«СКА-Хабаровск» в 38 матчах набрал 65 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2021/2022. Он принимал участие в стыковых матчах, но не смог переиграть «Химки» по сумме двух матчей.

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