Зарема Салихова: всё происходящее вокруг матча за Суперкубок — позор для РФС

Зарема Салихова, супруга президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об участии клуба в матче за Суперкубок России с «Зенитом».



«Все это напоминает 1939 год, когда Берия пытался отобрать у «Спартака» Кубок и назначили странную переигровку. Тогда ничего не оставалось, как играть, а сегодня все признают, что это позорная страница в истории нашего футбола. Адепты «выходите и бейтесь» чего добиваются? Вы не понимаете, что это история не про футбол, именно поэтому поле не нейтральное.



На мой взгляд, важно сказать про другое. РФС в очередной раз противоречит сам себе, говоря о развитии футбола в регионах, о популяризации спорта. Вот отличная возможность привезти праздник в регионы. Казань лишилась команды в РПЛ и многих европейских соревнований — почему бы не поддержать город, гостиничный и ресторанный бизнес? То же можно сказать, например, о Саранске и других городах, в которых стадионы после чемпионата мира простаивают, постепенно разрушаясь, которым такой матч очень бы помог, особенно частному бизнесу, от таксистов до владельцев кафе. Питер и так не обделён вниманием — на одном ПМЭФ за несколько дней зарабатывает больше, чем другие регионы за год.



В европейских странах есть разные обычаи и традиции выбора поля для матча Суперкубка. Но все они заранее оговорены и прописаны в соответствующих документах. Почему у нас до сих пор нет чётких регламентов проведения? Столько сотрудников работает в РФС. А может, специально, чтобы оставлять лазейки для таких прецедентов? В 2020-м поменяли место проведения полуфинала. «Домашнее» судейство, и в 2022-м снова беспредел. Зато KPI выполнен, ведь «дома надёжнее». Не понимаю, почему такие вещи нельзя обсуждать, спорить. Что за практика — спустить сверху нелогичное решение и точка?



Если матч состоится, то я даже смотреть не буду. Всё, что происходит вокруг этого матча, — это позор для РФС в 2022-м, а не праздник футбола», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».