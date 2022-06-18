РФС заключил соглашение о развитии футбола в Хабаровском крае

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Хабаровского края и региональная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола, сообщает пресс-служба РФС.
Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в области, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, позволит создать необходимые условия в Хабаровском крае для увеличения количества взрослых и детей, систематически занимающихся футболом, развития инфраструктуры, кадрового обеспечения и системы подготовки футболистов.
- 18 июня 2022
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