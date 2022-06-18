Бекхэм рассказал, как Фергюсон помог ему после вылета сборной Англии с ЧМ-1998

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал о поддержке, которую экс-тренер манкунианцев Алекс Фергюсон оказал ему после вылета с ЧМ-1998.
Напомним, в 1/8 финала ЧМ-1998 сборная Англии встречалась с Аргентиной. В начале второго тайма Бекхэм был удалён с поля за удар капитана аргентинцев Диего Симеоне, а англичане в итоге проиграли в серии пенальти.
«На следующий день после того матча я рано проснулся — мы должны были лететь в Англию. Я не очень-то хотел возвращаться после вылета с чемпионата мира. Прекрасно понимал, что это будет очень тяжело. Проснулся от телефонного звонка, это был неизвестный номер. Я обычно не отвечаю на звонки с неизвестных номеров, но тут поднял трубку. «Дэвид, это босс». «Доброе утро, босс», — ответил я. Он сказал: «Сынок, поезжай на три недели куда-нибудь, отдохни. А когда вернёшься, о тебе позаботятся здесь, в Манчестере». И это… именно это помогло мне пройти через весь этот сезон, который, честно говоря, стал для нас весьма успешным», — приводит слова Бекхэма Marca.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 18 июня 2022
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