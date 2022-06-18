Директор «Фейеноорда» — о Тиле: не думаю, что ФИФА разрешит легионерам РПЛ уйти бесплатно

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен поделился мнением о потенциальном возвращении полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.
«ФИФА до конца месяца примет решение по игрокам клубов российской лиги. Сейчас никто не может вести дела с этими клубами, потому что ни получить, ни перевести им деньги нельзя. Я не рассчитываю, что игрокам разрешат уйти бесплатно, но могут быть другие варианты», – цитирует Арнесена Voetbalprimeur.
Напомним, футболист перешёл в «Спартак» из АЗ летом 2019 года за € 18 млн. Сезон-2021/2022 Тиль на правах аренды провёл в составе «Фейеноорда» — принял участие в 49 матчах, забил 21 гол и отдал пять голевых передач. За «Спартак» он забил два гола и отдал три голевые передачи в 24 матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 6,5 млн.
- 18 июня 2022
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