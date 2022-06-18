Мостовой — о Йокановиче: нормальный тренер. Одобряю выбор «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Славиши Йокановича на пост наставника московского «Динамо».



«Нормальный тренер. Он из близкой нам по культуре и духу страны. Славиша был сам хорошим футболистом, у него большой опыт футбольный и тренерский. Ясно, что это не гарант того, что он придёт и всё получится. Ты можешь прийти хорошим, и ничего не получится. А можешь прийти никаким, сделать что-то, и скажут: вот, сумасшедший. Я одобряю выбор «Динамо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами.



Напомним, предыдущим тренером «Динамо» был немец Сандро Шварц. После окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) Шварц объявил, что уходит из московского клуба.