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Игроки сборной России обратились к футболисткам «Локомотива» и ЦСКА перед Суперкубком

Игроки сборной России обратились к футболисткам «Локомотива» и ЦСКА перед Суперкубком
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Действующие и бывшие игроки национальной команды России обратились к футболисткам женских команд «Локомотива» и ЦСКА в преддверии матча за Суперкубок России — 2022.

Участие в видеообращении приняли Денис Черышев, Руслан Нигматуллин, Алексей Смертин, Игорь Акинфеев, Антон Миранчук, Андрей Аршавин, Денис Глушаков и Юрий Дюпин.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале сборной России.

Матч за Суперкубок России — 2022 «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 18 июня, на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск.

Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России. ЦСКА — серебряный призёр чемпионата России среди женских команд.

«Локомотив» — ЦСКА. Ничуть не хуже мужского финала Суперкубка России! «Локомотив» — ЦСКА. Ничуть не хуже мужского финала Суперкубка России!
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