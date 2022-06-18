В «Сочи» рассказали, когда объявят имя нового главного тренера

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, когда клуб планирует назвать имя нового главного тренера.

«Правда ли, что Гаранин уже проводит предсезонные сборы с «Сочи»? По поводу объявления тренера будет, я думаю, включительно до понедельника. Поэтому будет понятно. Сейчас я ничего не комментирую, что кто проводит, я не знаю», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 10 июня «Енисей» объявил об уходе четырёх тренеров: Вадима Гаранина, Александра Аверьянова, Дмитрия Мантуша и Ильи Гердта. «Чемпионат» сообщал, что в скором времени Гаранин будет назначен на пост главного тренера «Сочи». Бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов возглавил московский ЦСКА.