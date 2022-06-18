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Садио Мане пройдёт медосмотр для «Баварии» 21 июня

Садио Мане пройдёт медосмотр для «Баварии» 21 июня
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане пройдёт медицинский осмотр перед трансфером в «Баварию» 21 июня, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

Медосмотр состоится в Германии, после чего 30-летний сенегальский футболист заключит контракт с «Баварией».

Ранее сообщалось, что немецкий клуб предложит за 30-летнего футболиста € 35 млн + € 5 млн в виде бонусов, которые могут быть выплачены после определённого количества голов форварда. Ожидается, что контракт сенегальца с немецким клубом будет рассчитан на три года.

Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона.

Садио Мане сыграл в футбол в родной деревне в Сенегале

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