Канчельскис — о Промесе: в Испании ничего не показал, зато про меня что-то рассказывал

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
«У нас они великие игроки, а едут в Европу и ничего не показывают. Возьмём в пример того же Промеса. Он что-то писал про меня, только он приехал в Испанию, ничего там не показал, точно такая же история с «Аяксом», и после вернулся в Россию. Я ему ещё тогда сказал, что подпиши контракт на 10 лет и кури сигару. Человек не от большого ума написал такие вещи, и что в итоге? Вернулся в «Спартак». Если у тебя есть какое-то самолюбие, докажи, а не начинай гавкать, тявкать. Забей в Испании пять «Барселоне» и после рассказывай мне, что я такой негодяй и так далее. Что за футболисты пошли, которые только и умеют рассказывать сказки и ходить на «Дом-2», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 18 июня 2022
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