Колосков назвал неправильным желание Слуцкого работать в «Рубине» бесплатно

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о желании главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого работать в клубе бесплатно.
«По-разному бывает. Черчесов отказался от неустойки, которая ему полагалась. Слуцкий хотел отказаться от заработной платы. Это не совсем благородный поступок. Когда ты работаешь бесплатно, у тебя другая ответственность, когда ты работаешь за деньги, понимаешь, что должен их заработать. С моей точки зрения, так поступать неправильно», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 30 матчах, в результате чего вылетел в ФНЛ. Датой начала турнира является 17 июля.
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