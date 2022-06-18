Денис Глушаков объяснил, в чём заключается зрелищность женского футбола

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в преддверии матча за Суперкубок России среди женских команд «Локомотив» — ЦСКА высказался о красоте женского футбола.

«В женском футболе играют красивые девушки, причём играют красиво. Есть моменты, когда они действительно делают некоторые финты или забивают голы. Они не портят картину российского футбола – женского или вообще. Многие говорят, что женский футбол – это не та история, что им надо с поварёшками сидеть дома. Но они действительно бьются, убиваются, забивают красивые голы, и людям это нравится. Знаю, что сегодня вообще мужская команда «Локомотива» пришла поддержать девушек», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч за Суперкубок России — 2022 «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 18 июня, на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск.