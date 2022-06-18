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Вратарь «Локомотива» Гильерме дал прогноз на матч женского Суперкубка

Вратарь «Локомотива» Гильерме дал прогноз на матч женского Суперкубка
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поделился ожиданиями от матча женского Суперкубка России, в котором женская команда железнодорожников сыграет с ЦСКА.

«Прогноз на Суперкубок – 1:0 в пользу «Локомотива». Честно говоря, я впервые прихожу на стадион, чтобы посмотреть женский футбол. Но несколько раз смотрел по телевизору и знаю, что у нас очень хорошая команда, почти все игроки которой выступают за сборную. Мы пришли поддержать девчонок.

Знаю Фёдорову, но не столько по тому, как она играет, сколько по тому, как много говорят о ней внутри клуба. Знаю, что она очень техничная. Надеюсь, сегодня она поможет команде победить. Очень обидно, что не сможет сыграть Кожникова. Но капитан команды всё равно может поддержать партнёров в раздевалке. Когда ты капитан команды, тебя слушают ребята, доверяют тебе, даже если ты не играешь», — сказал Гильерме в эфире телеканала «Матч ТВ».

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