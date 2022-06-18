Карраскаль поделился ожиданиями от предсезонных сборов ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился ожиданиями от предсезонных сборов, которые предстоит провести команде.



«Очень рад вернуться в команду после отпуска. Я познакомился с новым тренерским штабом, пообщался с ребятами и немедленно приступил к работе. Сборы — очень важная часть подготовки к сезону, где каждый из нас выложится по максимуму. Настрой самый боевой, день ото дня мы должны прибавлять, чтобы подойти к старту чемпионата в полной готовности».



23-летний Карраскаль был арендован российским клубом до конца сезона в зимнее трансферное окно. По сведениям Transfermarkt, у ЦСКА было несколько способов выкупа контракта колумбийского футболиста. Сообщалось, что опция выкупа 80% прав на игрока будет зависеть от выполнения определённых условий. Выкуп 50% прав составит € 3 млн, а остальные 30% прав будут стоить также € 3 млн.

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