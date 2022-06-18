Вратарь во второй грузинской лиге попал стеклянной бутылкой в голову сопернику. Видео

Во второй лиге Грузии произошёл инцидент, который случился в матче «Иверия» – «Глдани».



Болельщики кинули стеклянной бутылкой в игрока гостей, но промахнулись. В итоге она осталась лежать на поле. Голкипер «Глдани» схватил вылетевший на поле предмет и попытался бросить его обратно на трибуну. Бутылка выскользнула из рук вратаря и прилетела точно в голову футболисту «Иверии». Бутылка разбилась вдребезги, а игрок упал и схватился за голову. Его партнёры по команде попытались накинуться с кулаками на вратаря соперника. Перед этим судья успел наградить голкипера красной карточкой и удалить с поля.

После этого началась массовая драка, в которой приняли участие даже болельщики каждой из команд. Судья принял решение прервать матч, который так и не был доигран.