Масалитин — о Влашиче: если ты здесь играешь шаляй-валяй, то нигде не заиграешь

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о неудачах экс-полузащитника армейцев Николы Влашича в «Вест Хэм Юнайтед».

«Честно говоря, тяжёлая ситуация по возможному возвращению Влашича, потому что много стран, которые забирают своих игроков из России. Есть ли ему смысл приезжать играть, чтобы его потом забрали? Когда он уезжал, я всегда говорил, что с таким настроением в Англии делать нечего. Начинает делить игры: там хочу играть, там не хочу.



Если ты здесь играешь шаляй-валяй, то с таким отношением к футболу нигде не заиграешь. Он туда приехал совершенно неготовый. Вот и результат. Думал, что его зимой ещё уберут из «Вест Хэма», а он задержался ещё на полгода», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.