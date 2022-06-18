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Футболистки «Локомотива» стали обладательницами женского Суперкубка России

Футболистки «Локомотива» стали обладательницами женского Суперкубка России
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Сегодня, 18 июня, состоялся матч за Суперкубок России — 2022 «Локомотив» — ЦСКА. Он прошёл на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась победой футболисток «Локомотива» со счётом 2:1.

На 25-й минуте счёт открыла форвард «Локомотива» Татьяна Морина. Она воспользовалась результативной передачей от Нелли Коровкиной. Морина оказалась с мячом у чужих ворот и отправила его в ворота голкипера ЦСКА Эльвиры Тодуа. На 64-й минуте защитник ЦСКА Невена Дамьянович сравняла счёт, а на 65-й отправила мяч в собственные ворота. Автором гола была записана футболистка «Локомотива» Марина Фёдорова.

Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги и обладателем Кубка России. ЦСКА — серебряный призёр чемпионата России среди женских команд. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.

Суперкубок России (ж). Финал
18 июня 2022, суббота. 14:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
2 : 1
ЦСКА (ж)
Москва
1:0 Морина – 24'   1:1 Дамьянович – 64'   2:1 Фёдорова – 65'
Удаления: Хорошева – 79' / нет
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