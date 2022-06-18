«Арсенал» объявил о продлении контракта с форвардом Нкетиа

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа заключил новый контракт с лондонским клубом, сообщает пресс-служба «канониров». Новое соглашение форварда с английской командой рассчитано до июня 2027 года.
Нкетиа также выбрал новый номер. Теперь 23-летний английский нападающий будет играть под номером 14.
Напомним, Нкетиа выступает за основную команду лондонского «Арсенала» с 2017 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
Лондонский «Арсенал» набрал 69 очков и занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити» (93).
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 18 июня 2022
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