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Александр Григорян отреагировал на поражение ЦСКА в матче женского Суперкубка России

Александр Григорян отреагировал на поражение ЦСКА в матче женского Суперкубка России
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Тренер женского футбольного клуба ЦСКА Александр Григорян отреагировал на поражение в матче женского Суперкубка России с «Локомотивом» (1:2).

«Закономерный результат. Небольшое преимущество «Локомотива» по игре воплотилось в счёт. Так получилось, что оба гола пришли с одного фланга. В первом случае моментом воспользовалась Коровкина. Здесь у Черновой нет ошибки, просто не успела набрать форму. Коровкина – игрок высокого уровня, и она почувствовала, что Ольга не сможет покрыть эту дистанцию. В аналогичной ситуации Габи не воспользовалась моментом. Но вопрос в другом. Во втором тайме вышла Мануйлова, и когда мы сравняли счёт, она просто дала Фёдоровой обыграть один в один. Дело не в ошибках – игроки обладают хорошими навыками игры один в один. А что будет дальше – жизнь покажет», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

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