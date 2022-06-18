Мохамед Салах играл с травмой в финале Лиги чемпионов

Врач сборной Египта Мохамед Абу Эль Эла рассказал о травме египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
«Салах получил травму в финале Кубка Англии. Это было повреждение приводящих мышц бедра. Позже он играл с «Вулверхэмптоном» и в финале Лиги чемпионов. Всё это всего за 14 дней. Мы смотрели статистику, и Мохамед — второй футболист по количеству сыгранных минут в этом сезоне.
Когда он приехал в сборную, «Ливерпуль» сообщил, что у него боли, и мы должны сделать рентген. Он не готов на 100%. Не было уверенности, что он может играть без риска усугубить травму, поэтому в клубе сказали, что одной игры за сборную будет достаточно, и мы выбрали матч с Гвинеей. Через три дня он не смог принять участие в ещё одном матче», — приводит слова врача Goal.com со ссылкой на On Time Sports.
- 18 июня 2022
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