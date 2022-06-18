Баженов: хотелось бы посмотреть на Зиньковского в «Спартаке». Это логичный шаг

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в состав красно-белых.



«Переход Антона в клуб из первой пятёрки – это логичный шаг. Он рано или поздно должен был туда перейти. Антон классный футболист с хорошими качествами, который может обыграть один в один, иногда может пойти на двоих, троих. Об этом знают все.



Играя в «Крыльях», он дослужился до вызова в сборную. Это показатель того, что футболист прогрессирует, растёт. После этого он уезжает либо в Европу, либо в большой клуб России — и из него в европейскую команду. Это путь любого футболиста.



Но есть один важный момент: Антон находится в Самаре в очень хороших условиях. Тренер в футбольном плане знает его лучше, чем отец и мама, полностью ему доверяет, знает его психологическое состояние, плюсы и минусы. Давление в Самаре тоже есть, но оно не такое, как в «Спартаке». И здесь большой вопрос: «А справится ли Антон с таким давлением?» От него сразу будут требовать результат, чтобы он каждый раз показывал свои сильные качества. Мне бы хотелось посмотреть на него в «Спартаке», потому что это новая команда, новый вызов, на это будет интересно посмотреть. Но справится ли Антон с таким давлением, я не знаю», — сказал Баженов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о том, что клуб подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.

Новость по теме В «Спартаке» опровергли подписание контракта с Зиньковским