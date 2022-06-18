Марсело может продолжить карьеру в «Милане»
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Услуги бразильского защитника Марсело, ставшего свободным агентом по истечении контракта с мадридским «Реалом», предложены «Милану». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Напомним, 34-летний Марсело выступал за испанскую команду свыше 15 лет. За это время он принял участие в 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» бразильский защитник выиграл 25 трофеев, включая 5 побед в Лиге чемпионов.
«Милан» в сезоне-2021/2022 стал чемпионом Италии впервые с 2011 года. На позиции левого защитника в итальянском клубе играет Тео Эрнандес, ранее также выступавший в «Реале».
Марсело не сдержал слёз на прощальной пресс-конференции в мадридском «Реале». Видео:
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