Марсело может продолжить карьеру в «Милане»

Услуги бразильского защитника Марсело, ставшего свободным агентом по истечении контракта с мадридским «Реалом», предложены «Милану». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Напомним, 34-летний Марсело выступал за испанскую команду свыше 15 лет. За это время он принял участие в 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» бразильский защитник выиграл 25 трофеев, включая 5 побед в Лиге чемпионов.



«Милан» в сезоне-2021/2022 стал чемпионом Италии впервые с 2011 года. На позиции левого защитника в итальянском клубе играет Тео Эрнандес, ранее также выступавший в «Реале».

Марсело не сдержал слёз на прощальной пресс-конференции в мадридском «Реале». Видео: