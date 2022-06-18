Лукаку – худший трансфер «Челси» по версии Daily Mail. Шевченко и Торрес – в списке

Британская газета Daily Mail составила подборку из десяти худших, по её мнению, трансферов лондонского «Челси». Возглавил антирейтинг действующий нападающий синих Ромелу Лукаку.



Следом за бельгийцем расположился экс-форвард «аристократов» Альваро Мората, за которого было заплачено € 66 млн. Третий – испанский вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, которого купили за € 80 млн. В подборку также попали полузащитники Тьемуэ Бакайоко и Дэниел Дринкуотер, форвард Андрей Шевченко, защитник Абдул Рахман Баба и нападающие Миши Батшуайи, Фернандо Торрес и Тимо Вернер.



Напомним, в августе 2021 года «Челси» приобрёл Лукаку у «Интера» за € 113 млн, а сам футболист подписал контракт до 30 июня 2026 года. В прошедшем сезоне Ромелу принял участие в 44 матчах за «Челси», в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами.