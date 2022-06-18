Номер Тьерри Анри в «Арсенале» достался Эдварду Нкетии

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа после подписания нового контракта с командой сменил игровой номер с 30 на 14. Ранее под этим номером за «канониров» выступал прославленный французский форвард Тьерри Анри.
Отметим, что новое соглашение 23-летнего Нкетии с «Арсеналом» рассчитано до 2027 года. Ранее он признавался, что в детстве Анри был его кумиром.
Нкетиа перешёл в «Арсенал» из молодёжной команды «Челси» в 2015 году. За основную команду «канониров» Эдвард забил 23 гола и отдал две результативные передачи в 92 матчах.
44-летний Анри был игроком «Арсенала» с 1999 по 2007 год, а также с января по февраль 2012 года. В 375 матчах Тьерри забил 228 голов и отдал 106 голевых передач.
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