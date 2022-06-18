Кечинов: в «Спартаке» Зиньковский может стать лидером команды

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в состав красно-белых.

«Качественное усиление. Зиньковский неплохо проявил себя в Самаре. Футболист, который может обыграть, отдать, забить. Если всё будет нормально, может стать лидером команды.



Сможет ли он стать лучший ассистентом в «Спартаке»? Здесь, конечно, не «Крылья Советов». Будет другое давление, гораздо тяжелее играть. Надеюсь, он психологически устойчивый человек, и если что-то будет складываться не так, то он не упадёт духом, всё спокойно перенесёт. Я желаю ему, чтобы он стал одним из лидеров команды и принёс как можно больше пользы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о том, что клуб подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.