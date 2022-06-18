Ловчев: Градский говорил: «Спартак» понимает в футболе? Взяли Соболева, а не Зиньковского»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слухи о подписании командой контракта с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским.
«У меня был друг Саша Градский, который умер, и каждый тур мы с ним всегда разговаривали про «Спартак». Он в какой-то момент начал мне говорить: «А в «Спартаке» вообще понимают что-нибудь в футболе? Они взяли Соболева и не взяли Зиньковского. Соболев в «Крыльях Советов» практически все голы забивал с передачи Антона».
Зиньковский — довольно молодой, хороший игрок, тут вопросов нет. Здесь хочется отметить очень хорошую работу школы «Чертаново». После неё большая группа игроков вместе с Осинькиным уехали в Самару, где в удовольствие играют в футбол. «Крылья Советов» за счёт таких продаж и кормятся. Для «Спартака» это хорошая покупка, учитывая, что в команде уже есть Пруцев, Умяров. Это уже молодёжная сборная в «Спартаке» собирается», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 18 июня 2022
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