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«Локомотив» — первый клуб в российском женском футболе, оформивший требл

«Локомотив» — первый клуб в российском женском футболе, оформивший требл
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Сегодня, 18 июня, женская команда «Локомотива» победила ЦСКА в матче за Суперкубок России — 2022 и стала обладателем трофея. Помимо победы в Суперкубке России, футболистки железнодорожников являются действующими чемпионами женской Суперлиги и победителями Кубка России.

Женская команда «Локомотива» стала первым российским клубом, оформившим требл, а также первым двукратным обладателем Суперкубка России.

Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу железнодорожниц. Голы за «Локомотив» забили нападающая Татьяна Морина и полузащитница Марина Фёдорова. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.

Отметим, что ЦСКА — серебряный призёр чемпионата России среди женских команд.

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