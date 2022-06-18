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Кавазашвили: Зиньковский — парень играющий! Для «Спартака» это будет хороший трансфер

Кавазашвили: Зиньковский — парень играющий! Для «Спартака» это будет хороший трансфер
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новости о возможном подписании клубом контракта с полузащитником самарских «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским.

«Положительно отношусь к этому переходу. Хороший трансфер. Но я не могу сказать, насколько он реально будет претендовать на место в стартовом составе. Парень играющий! Посмотрим, жизнь покажет.

Они сильного Бакаева отдали, а взяли нового игрока, который должен войти в колею. Так что сколько ему понадобится времени, я не могу вам сказать. Всё зависит от характера», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Позднее информацию о подписании контракта с 26-летним Зиньковским опровергла пресс-служба московской команды.

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