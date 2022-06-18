Советник Федуна Камоцци: я отмечал Зиньковского для «Спартака» ещё в 2019 году
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Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в состав красно-белых.
«Зиньковский — хороший игрок. Я отмечал его для «Спартака» вместе с Соболевым ещё в 2019 году. Бакаев или Зиньковский? Не могу сказать. Это игроки разного плана», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее в «Спартаке» опровергли информацию о том, что клуб подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Напомним, Зиньковский стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Футболист «Крыльев Советов» отдал девять результативных передач.
Новость по темеВ «Спартаке» опровергли подписание контракта с Зиньковским
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