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Соболев — лучший игрок «Спартака» в сезоне-2021/2022 по версии болельщиков

Соболев — лучший игрок «Спартака» в сезоне-2021/2022 по версии болельщиков
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Болельщики московского «Спартака» признали нападающего Александра Соболева лучшим игроком команды в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в телеграм-канале.

25-летний футболист набрал 35% голосов, обойдя нападающего Квинси Промеса (27%), защитника Георгия Джикию (18%), а также полузащитника Виктора Мозеса и форварда Шамара Николсона.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Александр Соболев выходил на поле в 35 матчах. В них он отметился 14 забитыми голами и пятью результативными передачами. Нападающий выступает за «Спартак» с января 2020 года. Текущее соглашение Александра с красно-белыми истекает в 2026 году.

Игроки «Спартака» прервали пресс-конференцию Паоло Ваноли после финала Кубка России. Видео:

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