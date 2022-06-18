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«Добро пожаловать в семью!» Федотов поприветствовал Гайича в ЦСКА

«Добро пожаловать в семью!» Федотов поприветствовал Гайича в ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поприветствовал новичка команды защитника Милана Гайича на первой тренировке. Также сербский футболист пробежал через традиционный коридор для новичков. Эти моменты опубликованы в группе ЦСКА ВКонтакте.

«Добро пожаловать в семью», — говорит Федотов Гайичу после рукопожатия. После Милан проходит через коридор для новичков.

О подписании соглашения с 26-летним Гайичем было объявлено вчера, 17 июня. Бывший защитник сербской «Црвены Звезды» заключил контракт с новой командой до 2025 года. С 2015 по 2019 год Милан играл в составе французского «Бордо». В ЦСКА Гайич перешёл в статусе свободного агента.

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