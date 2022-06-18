Экс-вратарь Хосе Луис Чилаверт, забивший 62 мяча, баллотировался в президенты Парагвая

Легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт выдвинул свою кандидатуру на пост президента Парагвая, сообщает El Pais.
По информации источника, 56-летний Чилаверт баллотируется в качестве независимого кандидата. Выборы должны будут пройти в 2023 году. Несколько лет назад экс-вратарь заявлял о своих президентских амбициях и желании выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.
Чилаверт провёл в составе «Велеса» больше 10 лет и выигрывал с командой чемпионат Аргентины, Кубок Либертадорес, Межконтинентальный кубок и другие титулы. Вратарь также выступал за парагвайские «Спортиво Лукеньо» и «Гуарани», аргентинский «Сан-Лоренсо», испанскую «Сарагосу», французский «Страсбур» и уругвайский «Пеньяроль».
Чилаверт завершил карьеру игрока в 2005 году. За свою карьеру голкипер забил забил со штрафных и пенальти 62 гола.
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