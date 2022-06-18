«Кристал Пэлас» сменил год основания на эмблеме. «Орлы» могут стать старейшим клубом мира
Поделиться
Английский «Кристал Пэлас» может получить статус старейшего клуба мира, сообщается на официальном сайте «орлов».
После проведённого исследования «Кристал Пэлас» сменил год основания клуба на эмблеме – с 1905-го на 1861-й. Первый матч команда провела в 1862 году. Если футбольная ассоциация Англии признает 1861 год в качестве даты основания «Кристал Пэлас», «орлы» будут считаться старейшим профессиональным клубом мира.
В данный момент футбольная ассоциация Англии считает старейшим клубом планеты «Шеффилд», который был основан в 1857 году, и в данный момент играет в непрофессиональной лиге. Самым старым клубом, выступающем на профессиональном уровне, считается «Ноттс Каунти», образованный в 1862 году.
Новость по темеМарадишвили: на месте Чалова я бы 100% перешёл в «Кристал Пэлас»
Комментарии
- 18 июня 2022
-
18:32
-
18:23
-
18:14
-
18:02
-
17:57
-
17:57
-
17:46
-
17:39
-
17:36
-
17:33
-
17:28
-
17:27
-
17:20
-
17:15
-
17:07
-
16:56
-
16:51
-
16:37
-
16:36
-
16:33
-
16:24
-
16:24
-
16:14
-
16:12
-
16:01
-
15:56
-
15:55
-
15:36
-
15:28
-
15:13
-
15:10
-
15:08
-
14:56
-
14:43
-
14:43
Партнерский контент