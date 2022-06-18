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«Кристал Пэлас» сменил год основания на эмблеме. «Орлы» могут стать старейшим клубом мира

«Кристал Пэлас» сменил год основания на эмблеме. «Орлы» могут стать старейшим клубом мира
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Английский «Кристал Пэлас» может получить статус старейшего клуба мира, сообщается на официальном сайте «орлов».

После проведённого исследования «Кристал Пэлас» сменил год основания клуба на эмблеме – с 1905-го на 1861-й. Первый матч команда провела в 1862 году. Если футбольная ассоциация Англии признает 1861 год в качестве даты основания «Кристал Пэлас», «орлы» будут считаться старейшим профессиональным клубом мира.

В данный момент футбольная ассоциация Англии считает старейшим клубом планеты «Шеффилд», который был основан в 1857 году, и в данный момент играет в непрофессиональной лиге. Самым старым клубом, выступающем на профессиональном уровне, считается «Ноттс Каунти», образованный в 1862 году.

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