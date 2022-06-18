Матч-агент ФИФА: словенцы, венгры и сербы были готовы играть спарринги с клубами из России

Матч-агент ФИФА Ирина Полянская рассказала, что клубы Сербии, Венгрии и Словении были готовы играть товарищеские матчи с российскими командами.

«Клубы были морально готовы к тому, что в этом году Австрии не будет. Хотя с «Ростовом» мы прорабатывали вариант поездки. Никаких препятствий для въезда в страну для россиян нет. Авиасообщение с Россией отсутствует, но теоретически и этот вопрос можно было решить. Остаются варианты с чартерными рейсами — даже при «закрытом» небе. Я выясняла, есть ли какие-то запреты словенцам по линии федерации на спарринги с нашими командами. Оказалось — нет. И они, и венгры, и сербы (в частности, «Партизан») готовы были с нами играть. Австрийские партнёры нас очень ждали. Говорят, все страдают из-за сложившейся ситуации. Командам из других стран остро не хватает спарринг-партнёров. Но политическая ситуация быстро меняется, ФИФА с УЕФА явно не на нашей стороне, и даже подписанные матч-контракты не гарантировали проведения игр. Сегодня не запрещают, завтра запретят. Поэтому «Ростов» и не рискнул туда прорываться — будет работать на клубной базе», — рассказала Полянская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.