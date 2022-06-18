Матч-агент ФИФА: идеальное поле в Австрии – € 300 в сутки. В Сочи день в 4 раза дороже

Матч-агент ФИФА Ирина Полянская рассказала о ценах на тренировочные сборы в России.
«Вы удивитесь, но страна-хозяйка Кубка мира четырёхлетней давности до сих пор не располагает тренировочными комплексами, сопоставимыми по уровню комфорта с австрийскими. Даже в Сочи, столице Олимпиады-2014, нет современных отелей со своими полями. РФС только на этой неделе подписал соглашение о строительстве Национального центра сборных на федеральной территории «Сириус». Это доставляет серьёзные неудобства командам, привыкшим к турецкому и австрийскому all inclusive, и удорожает стоимость сборов.
Чем хороши австрийские отели — они предоставляют полный пакет услуг. А у нас проживание отдельно, аренда полей отдельно, стирка формы отдельно. Мы просчитывали «Локомотиву» сбор в Сочи — и оказалось, что у нас даже дороже, чем в Австрии. Там даже в маленькой деревеньке можно арендовать идеальное поле — ковёр! — за 300 евро в сутки. На «стадионе имени Метревели» в Сочи день тренировок обойдётся в 80 тысяч рублей — считайте, в четыре раза дороже. И так по большинству статей расходов. В итоге набегает очень приличная сумма. Бюджетным такой сбор точно не назовёшь», — рассказала Полянская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 18 июня 2022
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