Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч-агент ФИФА: идеальное поле в Австрии – € 300 в сутки. В Сочи день в 4 раза дороже

Матч-агент ФИФА: идеальное поле в Австрии – € 300 в сутки. В Сочи день в 4 раза дороже
Комментарии

Матч-агент ФИФА Ирина Полянская рассказала о ценах на тренировочные сборы в России.

«Вы удивитесь, но страна-хозяйка Кубка мира четырёхлетней давности до сих пор не располагает тренировочными комплексами, сопоставимыми по уровню комфорта с австрийскими. Даже в Сочи, столице Олимпиады-2014, нет современных отелей со своими полями. РФС только на этой неделе подписал соглашение о строительстве Национального центра сборных на федеральной территории «Сириус». Это доставляет серьёзные неудобства командам, привыкшим к турецкому и австрийскому all inclusive, и удорожает стоимость сборов.

Чем хороши австрийские отели — они предоставляют полный пакет услуг. А у нас проживание отдельно, аренда полей отдельно, стирка формы отдельно. Мы просчитывали «Локомотиву» сбор в Сочи — и оказалось, что у нас даже дороже, чем в Австрии. Там даже в маленькой деревеньке можно арендовать идеальное поле — ковёр! — за 300 евро в сутки. На «стадионе имени Метревели» в Сочи день тренировок обойдётся в 80 тысяч рублей — считайте, в четыре раза дороже. И так по большинству статей расходов. В итоге набегает очень приличная сумма. Бюджетным такой сбор точно не назовёшь», — рассказала Полянская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«В Сочи дороже, чем в Европе». Сколько стоит подготовка к РПЛ в условиях санкций «В Сочи дороже, чем в Европе». Сколько стоит подготовка к РПЛ в условиях санкций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022